Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat in ihrer Neujahrsansprache die Menschen im Land dazu aufgerufen, mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr zu starten. Eine gute Zukunft baue immer auf Zuversicht auf, sagte Dreyer. "Wir leben in bewegten Zeiten, aber in Rheinland-Pfalz leben wir sicher und in Freiheit."