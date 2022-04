18.000 Kriegsflüchtlinge in RLP - Kostenübernahme noch nicht klar

Tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind bereits in Rheinland-Pfalz registriert worden. In der Aufnahmeeinrichtung in Speyer wurden zwei neue Hallen hergerichtet, damit viele weitere Menschen zumindest erstmal ankommen können. Wie Bund und Länder weiter mit dem Krieg in der Ukraine und den Folgen in Deutschland verfahren, war am Donnerstag Thema der Konferenz des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Ergebnisse etwa zur Übernahme der anfallenden Kosten wurden am Abend noch nicht öffentlich.