Was ist die Afrikanische Schweinepest?

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine anzeigepflichtige Tierseuche. Von der Virusinfektion sind Haus- und Wildschweine betroffen, für infizierte Tiere endet die Krankheit in jedem Fall tödlich. Die Tierseuche ist für Menschen ungefährlich, weil sie nicht übertragbar ist. Auch beim Fleischverzehr geht keine Gefahr für die menschliche Gesundheit aus. Ursprünglich stammt ASP aus Afrika, dort übertragen Lederzecken das Virus. In Mitteleuropa spielen die Zecken als Überträger keine Rolle. Das Virus wird durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren übertragen, in toten Wildschweinen kann das Virus monatelang überleben. So besteht die Gefahr, dass sich Wildschweine infizieren, wenn sie an einem Kadaver riechen oder fressen. Aber auch verseuchte Fleischwaren, etwa weggeworfene Essensreste, die von Wildschweinen gefressen werden, sind ein Übertragungsweg. Seit 2014 tritt die Seuche in östlichen Mitgliedsländern der EU auf, in 2020 gab es den ersten Fall in Deutschand.

