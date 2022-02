Rheinland-Pfalz schließt 2021 mit Milliardenüberschuss ab

per Mail teilen

Dank "außergewöhnlich erfreulicher Sondereffekte" hat Rheinland-Pfalz das vergangene Jahr mit einem Überschuss von nahezu 2,3 Milliarden Euro abgeschlossen, wie Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) mitteilte. Die stark gestiegenen Steuereinnahmen dürften ihren Grund in den hohen Steuerzahlungen des Mainzer Pharma-Unternehmens BioNTech haben, das mit seinem Corona-Impfstoff hohe Gewinne erzielt. Im ersten Corona-Jahr 2020 musste Rheinland-Pfalz noch ein Defizit von 1,3 Milliarden Euro verkraften.

Ahnen kündigte an, den Haushaltsüberschuss zur Tilgung von Schulden des Landes und zur Unterstützung der Kommunen zu verwenden. Demnach sollen aus den Überschüssen 500 Millionen Euro in die angekündigte Übernahme der Hälfte der Liquiditätskredite von Städten und Gemeinden fließen. Insgesamt kommen dabei auf das Land bis zu drei Milliarden Euro zu. Weitere 250 Millionen Euro sollen in ein kommunales Investitionsprogramm mit dem "Schwerpunkt Klima und Innovation" fließen.