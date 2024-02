per Mail teilen

In einer Wohnanlage in Mainz-Finthen gibt es seit Monaten Probleme: Kein funktionierender Aufzug, defekte Heizungen, kein Licht im Treppenhaus und die Wände schimmeln. Der Vermieter ist insolvent. Jetzt haben die betroffenen Bewohner bei einer Mietersprechstunde eine Beratung bekommen, was sie dagegen tun können.