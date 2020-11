In Rheinland-Pfalz sind Mieten und Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Häuser im ersten Halbjahr 2020 weiter gestiegen. Das geht aus der Wohnungsmarktbeobachtung der Investitions- und Strukturbank und des Statistischen Landesamtes hervor. Am meisten mussten Mieter in den Universitätsstädten und entlang der Rheinschiene hinblättern: An erster Stelle liegt dabei Mainz mit 11,86 Euro pro Quadratmeter, gefolgt von Trier (9,35 Euro) und Speyer (9,23 Euro). Auch der Trend zu höheren Preisen beim Kauf von Immobilien hält laut der Untersuchung an. So lag der Preis für Eigentumswohnungen im ersten Halbjahr im Landesschnitt bei 2.746 Euro je Quadratmeter. Am teuersten sind dabei Trier (3.817 Euro) und Mainz (3.660 Euro). Auch für Ein- und Zweifamilienhäuser stiegen die Preise im ersten Halbjahr. Dabei ist Mainz mit 4.132 Euro je Quadratmeter am teuersten.