Zwei Mainzer Restaurants sind mit Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. Der Guide Michelin für das Jahr 2021 wurde am Freitag vorgestellt.

Es geht um die Restaurants Favorite und Steins Traube. Der 31 Jahre alte Philipp Stein erhielt darüberhinaus den Young Chef Award. Ihm sei es gelungen, das elterliche Steins Traube binnen kürzester Zeit zu einer echten Genuss-Adresse zu machen, hieß es.

Grüner Stern für Nachhaltigkeit geht in die Pfalz

Zudem erhielt das Hofgut Ruppertsberg in der Pfalz einen grünen Stern, mit dem Spitzengastronomen ausgezeichnet werden, die das Thema Nachhaltigkeit besonders berücksichtigen.

Insgesamt haben die Michelin-Inspektoren im vergangenen Jahr 35 grüne Sterne verteilt. Damit enthält der Guide nun 53 Restaurants, in denen besonderer Wert auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt wird. Das Bewusstsein für Umwelt- und Ressourcenschonung nehme bei den deutschen Gastronomen stetig zu, hieß es dazu.

Spitzenrestaurants in Rheinland-Pfalz

Mit dem Waldhotel Sonnora in Dreis gibt es in Rheinland-Pfalz weiterhin eines der nur zehn Restaurants in Deutschland, die drei Michelin-Sterne haben. Weiterhin zwei Sterne hat das Purs in Andernach, Steinheuers Restaurant Zur Alten Post in Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie schanz.restaurant in Piesport.

Hinzu kommen 22 Restaurants, die wie bisher über einen Michelin Stern verfügen und damit zu den 259 Häusern dieser Kategorie für 2021 gehören.

Gastronomie trotzt Corona-Krise

"Die deutsche Gastronomie ist der außergewöhnlichen Krise mit Kreativität, Mut und Leidenschaft entgegengetreten", betonte Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide, vor der Präsentation des neuen Restaurantführers. Die Inspektoren seien vom hohen gastronomischen Niveau der Restaurants sehr beeindruckt gewesen.

Die Restaurants sind in Rheinland-Pfalz seit über vier Monaten geschlossen. Die Außengastronomie soll frühestens zum 22. März öffnen.