Hurrikan "Milton" hat in Florida in dieser Woche für große Zerstörung gesorgt. Eigentlich gibt es genug Gründe, um sich Sorgen ums Klima zu machen. Aber irgendwie wirkt es, als sei das Thema für viele nicht mehr so wichtig. Michael Brüggemann ist Professor für Klimakommunikation an der Uni Hamburg. Er erklärt, wieso das so ist.