Feuerball am Abendhimmel in Süddeutschland

Im Süden Deutschlands haben vielen Menschen am Abend einen Feuerball am Himmel gesehen. Von der Bodenseeregion bis in den Norden von Rheinland-Pfalz berichteten Hörer dem SWR, das Objekt sei kurz vor halb neun über den Abendhimmel gerast. Andreas Eberle von der Sternwarte Stuttgart vermutet, es sei ein Meteor gewesen: "Von den Berichten, die ich mitbekommen habe, war die Flugrichtung wohl von Ost nach West, was eher dagegen spricht, dass es Weltraumschrott war. Dementsprechend spricht viel dafür, dass es ein kosmisches Objekt war, sicherlich in Fußballgröße oder größer."