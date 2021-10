Feuerball am Abendhimmel war vermutlich Meteorit

per Mail teilen

Ein Feuerball am Abendhimmel gibt Rätsel auf. Spekuliert wird über einen Meteoriten.

Im Süden Deutschlands haben viele Menschen am Donnerstagabend einen Feuerball am Himmel gesehen. Von der Bodenseeregion bis in den Norden von Rheinland-Pfalz berichteten Nutzer dem SWR, das Objekt sei kurz vor halb neun über den Abendhimmel gerast.

Ich konnte gerade einen niedergehenden #Meteorit in leichtend grüner Farbe beobachten. Uhrzeit: 20:23 MESZ, 18:23 UTC, Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Andreas Eberle von der Sternwarte Stuttgart vermutet, es sei ein Meteor gewesen: "Von den Berichten, die ich mitbekommen habe, war die Flugrichtung wohl von Ost nach West, was eher dagegen spricht, dass es Weltraumschrott war. Dementsprechend spricht viel dafür, dass es ein kosmisches Objekt war, sicherlich in Fußballgröße oder größer."

Auch in Zweibrücken war Feuerball zu sehen

Institut für Planetenforschung: eher kein Weltraumschrott

Ein weiterer Forscher ist der Ansicht, dass der am südlichen Abendhimmel sichtbare Feuerball ein Meteor gewesen ist. Die Details sprächen gegen verglühenden Weltraumschrott, sagte Dieter Heinlein vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.

Das Bild zeigt den "Feuerball", der Donnerstagnacht über Baden-Württemberg zu sehen war - aufgenommen bei Weil der Stadt (Kreis Böblingen) allsky7/Markus Kempf

Nutzer von Twitter und Instagram berichteten etwa in Tübingen, Heidelberg, Karlsruhe und Bad Kreuznach sei das Objekt rasend schnell über das Firmament gezogen.

Ein Feuerball am Abendhimmel gibt Rätsel auf