Alle Messstellen in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr im Mittel weniger Stickstoffdioxid (NO2) gemessen, als den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wie das Umweltministerium mitteilte, sei dies zum ersten Mal seit Einführung des europäischen Grenzwertes im Jahr 2010 der Fall. "Die Ursachen für den landesweit beobachtbaren Rückgang liegen neben den günstigen meteorologischen Bedingungen und der Nachrüstung der Dieselfahrzeuge auch im Corona-Lockdown von Mitte März bis Ende April begründet", sagte Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne). Dieser hätte zu einem deutlich geringeren Verkehrsaufkommen geführt und gerade an den stark verkehrsbeeinflussten Messstellen eine erkennbare Reduzierung der NO2-Konzentrationen zur Folge gehabt, so Spiegel.