Merzalben bekommt wieder Freiwillige Feuerwehr

Die Freiwilligen Feuerwehren in Rheinland-Pfalz suchen dringend Verstärkung. So dringend, dass der Landesfeuerwehrverband sogar eine eigene Werbe-Kampagne aufgelegt hat. In vielen Stadtteilen und Dörfern fehlen Freiwillige, die in der Feuerwehr mitmachen wollen. Manche Wehren stehen sogar auf der Kippe. In Merzalben in der Südwestpfalz sieht die Lage anders aus. Dort wurde offiziell eine neue Freiwillige Feuerwehr gegründet.