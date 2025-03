Die wichtigsten Aufgaben der Bundestagspräsidentin:

Sie repräsentiert den Deutschen Bundestag nach außen

Sie repräsentiert den Deutschen Bundestag nach außen. Gemeinsam mit ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern leitet sie die Sitzungen des Parlaments, sorgt für Ordnung. Sie darf Abgeordnete ermahnen, ihnen das Wort entziehen und im Härtefall auch von den Sitzungen ausschließen.

Der Bundespräsident, der Bundeskanzler sowie die Bundesministerinnen und -minister werden durch die Bundestagspräsidentin vereidigt.

Nach jeder Bundestagswahl stimmen die Abgeordneten in einer geheimen Wahl über die neue Präsidentin oder den neuen Präsidenten des Bundestags ab. In der Regel gehört die Person der stärksten Fraktion im Bundestag an - in diesem Fall wäre das die Union.

Quelle: Der Deutsche Bundestag