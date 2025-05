Gescheiterte Kanzlerwahl: So reagiert die Politik in RLP

per Mail teilen

Friedrich Merz (CDU) ist bei seiner Wahl zum Bundeskanzler gescheitert. Er hat im ersten Wahlgang nicht die notwendige Kanzlermehrheit bekommen. So reagieren Politiker aus RLP.

Merz fehlten sechs Stimmen für die Kanzlermehrheit von 316 Stimmen. Die Fraktionen von Union und SPD haben im Bundestag zusammen 328 Stimmen.

SPD in Rheinland-Pfalz appelliert an staatspolitische Verantwortung

Die rheinland-pfälzische SPD appelliert an die staatspolitische Verantwortung der Bundestagsabgeordnten von CDU und SPD. "Dieses historische Scheitern der Kanzlerwahl war so nicht zu erwarten", sagte die SPD-Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Im zweiten Wahlgang von Friedrich Merz zum Bundeskanzler "müssen die Abgeordneten der Koalition ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht werden und basierend auf den gemeinsamen Verhandlungsergebnissen und einem beschlossenen Koalitionsvertrag die Kanzlerwahl erfolgreich absolvieren."

Der stellvertretende SPD-Landeschef Sven Teuber sagte dem SWR, die politische Unsicherheit sei problematisch. Den Abgeordneten müsse bewusst sein, dass solch ein Wahlausgang den Demokratiefeinden in die Karten spiele. Bei einer solchen Abstimmung müssten die persönlichen Befindlichkeiten hinter die Interessen des Landes gestellt werden.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) spricht von einem "schlechten Start". SPD und Union hätten einen guten Koalitionsvertrag miteinander geschlossen und es gebe ein klares Votum für die neue Regierung, so der Ministerpräsident.

CDU-Landeschef Schnieder fordert schnellen zweiten Wahlgang

Der CDU-Landesvorsitzende Gordon Schnieder sagte, Deutschland brauche eine stabile Bundesregierung. "Die Probleme dulden keinen Aufschub. Es braucht nun schnell einen zweiten Wahlgang. Alle Abgeordneten sind jetzt gefordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden."

Grüne reagieren zurückhaltend auf gescheiterte Kanzlerwahl

Die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer von den Grünen sagte, die Menschen in Deutschland wünschen sich Stabilität. Über die Ursachen der gescheiterten Wahl wolle sie nicht spekulieren.

FDP kritisiert Abweichler bei der Kanzlerwahl

Die FDP in Rheinland-Pfalz kritisierte die Abweichler bei der Kanzlerwahl. Die FDP-Landesvorsitzende Daniela Schmitt sagte, das Ergebnis der Kanzlerwahl sei eine Niederlage für die parlamentarische Demokratie. Angesichts der großen Herausforderungen brauche es jetzt eine handlungsfähige Bundesregierung.

"In Rheinland-Pfalz wissen die Abgeordneten im Landtag, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen" sagte Schmitt. "Wir haben in der Ampel-Koalition nunmehr neun Jahre regiert. Unsere Regierung war und ist jederzeit stabil, weil alle Partner sich ihrer Verantwortung bewusst waren. Diese Haltung erwarten wir auch im Bund."

AfD spricht von historischer Demütigung

Der AfD-Landesvize und Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmeier sprach von einem Misstrauensvotum gegen Merz aus den eigenen Koalitionsreihen. Das sei eine historische Demütigung.

Freie Wähler sehen auch Auswirkungen für Landespolitik

"Eine Hängepartie können wir uns nicht leisten", sagte Helge Schwab, der Vorsitzende der parlamentarischen Gruppe Freie Wähler im Landtag. "Innere Sicherheit, Bildung, Wirtschaft, Infrastruktur, Gesundheit und vieles mehr: Wir können zwar auf Länderebene wichtige Weichenstellungen vornehmen, doch ist dies nur dann möglich, wenn der Bund die richtigen Rahmenbindungen schafft." Die nachteiligen Auswirkungen könnten am Ende auch verheerende Folgen für die kommunale Ebene haben, meint Schwab.

LVU: Es braucht handlungsfähige Regierung

Die missglückte Wahl schürt nach Ansicht der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU) Rheinland-Pfalz weitere Unsicherheit. Die gescheiterte Kanzlerwahl sei auch für die Wirtschaft ein problematisches Signal, sagte der LVU-Hauptgeschäftsführer Karsten Tacke. Gerade in dieser Phase anhaltender Unsicherheiten brauche es dringend stabile politische Verhältnisse.

Politikwissenschaftler: Ansehen Deutschlands ist beschädigt

Der Mainzer Politikwissenschaftler Jürgen Falter sieht das Ansehen Deutschlands beschädigt. Der Vorgang werde in Europa definitiv keine Euphorie auslösen, sagte der Politikwissenschaftler der Mainzer Johannes-Gutenberg-Universität. Im Ausland werde die gescheiterte Kanzlerwahl auch den Blick auf die neue Koalition prägen. "Es wird interpretiert werden, dass diese Regierung nicht so stabil sein wird, wie man es bisher von deutschen Regierungen gewohnt war."