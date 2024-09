Friedrich Merz will Bundeskanzler werden. Das hat der CDU-Parteichef am Mittwoch mitgeteilt und damit die K-Frage in der Union beantwortet. CSU-Chef Markus Söder sicherte ihm seine Unterstützung zu. Zustimmung kommt von der CDU in Rheinland-Pfalz. Eine Umfrage zeichnet ein weniger einhelliges Bild.