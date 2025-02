Friedrich Merz thematisiert Migration und Wirtschaft in Stromberg

per Mail teilen

CDU-Chef Friedrich Merz hat in Stromberg (Kreis Bad Kreuznach) für einen politischen Kurswechsel in Deutschland plädiert. Besonders in den Bereichen Migration und Wirtschaft forderte er Reformen. Unterstützt wurde er von der Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Julia Klöckner.

Vor der Veranstaltung demonstrierten etwa 150 Personen gegen die Politik der CDU. Die Protestierenden kritisierten den Kurs der Partei und das Abstimmungsverhalten mit der AfD.