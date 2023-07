Gewalt in Freibädern - in Schweich wird Deeskalation geübt

per Mail teilen

Die Gewalt in Berliner Freibädern wirft Fragen auf. Wie steht es um die Sicherheit in den Freibädern von Rheinland-Pfalz? Der designierte Generalsekretär der Bundes-CDU, Carsten Linnemann, hat zudem mit einem provokanten Satz in diesem Zusammenhang für eine weitere Diskussion gesorgt. Linnemann forderte, wer mittags im Freibad Menschen angreife, müsse abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden.

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (FDP) sieht diese Forderung kritisch - und im Freibad in Schweich (Landkreis Trier-Saarburg) ziehen die Besucher entspannt ihre Bahnen, obwohl es kürzlich zu einer Messerstecherei vor dem Freibad kam.