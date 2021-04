per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Justizminister Mertin hat verfassungsrechtliche Bedenken gegen das neue Infektionsschutzgesetz. Vor allem die eingeschränkten Klagemöglichkeiten seien problematisch.

Der Entwurf des Bundes für eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes wirft nach Ansicht von Herbert Mertin (FDP) erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken auf. "Mit dem jetzt vorgelegten Gesetzentwurf zeigt der Bund einmal mehr, dass er die Pandemiebekämpfung nicht besser kann als die Länder", sagte Mertin der Deutschen Presse-Agentur.

Nach der völlig unzureichenden Impfstoffbeschaffung und den erst viel zu spät eingeführten Testmöglichkeiten wolle die Bundesregierung jetzt "mit dem Kopf durch die Wand".

Das starre Abstellen lediglich auf den Inzidenzwert 100 ermögliche es nicht, vor Ort auf Einzelfälle einzugehen, sagte Mertin. Es sei beispielsweise nicht einzusehen, dass es bei klar lokalisierten Ausbrüchen - etwa in einer Justizvollzugsanstalt - in einem ganzen Landkreis zwingend und ohne Ausnahme zu Ausgangssperren kommen solle.

"Bund setzt einseitig auf Schließungen"

Die Bundesregierung unternehme nicht einmal mehr den Versuch, wirtschaftliches und kulturelles Leben zumindest für negativ Getestete oder geimpfte Menschen eingeschränkt zu ermöglichen, sondern setze einseitig und undifferenziert auf Schließungen in allen Lebensbereichen. "Hochproblematisch ist auch die starke Beschränkung der Rechtsschutzmöglichkeiten", sagte der Justizminister.

Bisher seien für die rechtliche Beurteilung der Corona-Verordnungen der Länder die Verwaltungsgerichte zuständig, "die zügig und flexibel entscheiden konnten und dabei auch so manche Regelung aufgehoben oder abgeändert haben", so Mertin. Künftig bliebe für alle Bürger bundesweit nur noch die Verfassungsbeschwerde unmittelbar zum Bundesverfassungsgericht. Das Karlsruher Gericht drohe somit in einer Flut von Anträgen unterzugehen, prognostiziert der Justizminister.

Unterschiedliche Reaktionen von Land und Kommunen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte sich im Vorfeld skeptisch zu den Plänen des Bundes geäußert. Sie kritisierte die geplante Testpflicht an Schulen und verwies auch auf mögliche verfassungsrechtliche Probleme bei "Ausgangsbeschränkungen als Automatismus". Man werde sehen, "wie das Gesetz am Ende ausschaut, wenn es in den Bundesrat kommt."

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) begrüßte dagegen den Vorstoß des Bundeskabinetts. "Es ist viel Zeit vertrödelt worden mit Debatten. Jetzt heißt es machen, machen, machen", sagte er. "Die Instrumente müssen einheitlich sein. Das war das Ziel der Ministerpräsidentenkonferenz. Das ist aber nicht gelungen", sagte Ebling, der auch Vorsitzender des Städtetags Rheinland-Pfalz ist.

Kritik kam auch vom Landkreistag Rheinland-Pfalz. Dessen Vorsitzender Günther Schartz (CDU), Landrat des Kreises Trier-Saarburg, sagte, die Verantwortlichen vor Ort wüssten besser, wo gerade Infektionsherde entstünden. Bei Maßnahmen käme es nicht nur auf die Inzidenzwerte an, so Schartz.