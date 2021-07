per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht heute die vom Hochwasser betroffenen Gebiete in Rheinland-Pfalz. Ihr Ziel ist die Eifelgemeinde Schuld, die besonders schwer von der Flut-Katastrophe getroffen wurde.

Merkel werde sich dort ein Bild von der Lage machen, hieß es. Im Anschluss ist um 14:30 Uhr ein Pressestatement in Adenau geplant - gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sowie den rheinland-pfälzischen Ministern Roger Lewentz (Innen, SPD), Anne Spiegel (Klimaschutz, Grüne) und Daniela Schmitt (Wirtschaft, FDP).

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Schuld, Helmut Lussi, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, Guido Nisius, und Vertreter von Bundeswehr, Polizei und Katastrophenschutz sind vor Ort.

Hilfe des Bundes zugesagt

Kanzlerin Merkel hat bereits Unterstützung des Bundes für die von der Katastrophe betroffenen Kommunen zugesichert. Sie hatte am Freitagnachmittag an einer Videokonferenz des Landeskrisenstabs Rheinland-Pfalz teilgenommen. Im Gespräch mit Ministerpräsidentin Dreyer und Vertretern der Einsatzkräfte hatte sie sich über die aktuelle Lage in den Katastrophengebieten und den Stand der Rettungsarbeiten informiert.

Verheerende Überschwemmungen im Ahrtal

In Schuld im Landkreis Ahrweiler waren mehrere Häuser komplett von den Wassermassen fortgerissen worden, zahlreiche weitere wurden stark beschädigt. Der Ort mit 660 Einwohnern liegt im Ahrtal. Dort kamen in der Hochwasserkatastrophe nach Angaben der Polizei vom Samstagnachmittag 98 Menschen ums Leben. Bis zu 3.500 Menschen werden noch vermisst. Ein Großteil der Bewohner ist noch immer von der Infrastruktur komplett abgeschnitten.

Bereits am Samstag hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein nordrhein-westfälisches Katastrophengebiet an der Erft besucht und zu Solidarität und Spenden für die Opfer aufgerufen. Für Montag hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angekündigt.