Menschenkette in Bad Neuenahr-Ahrweiler

In Bad Neuenahr-Ahrweiler haben viele Menschen gemeinsam eine Menschenkette gebildet, um an die Flut und ihre Opfer zu erinnern. Den symbolischen Auftakt dazu hatten bei der zentralen Gedenkveranstaltung für das Flusstal schon am Donnerstag die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD), Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) und der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU), gemacht. Auch sie hielten sich auf einer Bühne an den Händen.