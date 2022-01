Polizei rettet zwei Menschen aus dem Rhein

Die Polizei hat am Sonntagmorgen zwei Menschen in Mainz aus dem Rhein gerettet. Ein Sprecher sagte, gegen sechs Uhr sei eine erste Meldung eingegangen. Ein Angler habe Kleidung am Flussufer entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert. Ein Beamter der Wasserschutzpolizei habe dann eine 39-jährige Frau im Fluss entdeckt und aus dem Wasser gezogen. Sie sei stark unterkühlt gewesen und in einem so genannten Wärmezelt behandelt worden, so der Sprecher.

Gegen 9:30 Uhr wurde die Polizei dann benachrichtigt, dass ein Mann in den Rhein gesprungen sei. Auch er sei gerettet worden und schwebe offenbar nicht in Lebensgefahr.