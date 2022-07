Ausstellung in Montabaur vergleicht Kunst

per Mail teilen

Die Künstliche Intelligenz hat in vielen Lebensbereichen Einzug gehalten. Immer mehr Künstler experimentieren mit ihr. Eine bislang einzigartige Ausstellung in Montabaur stellt nun Kunst, die von Künstlicher Intelligenz geschaffen wurde, menschengemachter Kunst gegenüber. Catherine von Westernhagen hat vor der Vernissage am Sonntag die Macher der Ausstellung getroffen.