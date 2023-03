Meisterfeier der Handwerkskammer der Pfalz in Landau

per Mail teilen

271 Menschen aus 17 Gewerken haben im vergangenen Jahr im Bereich der Handwerkskammer der Pfalz ihre Meisterprüfung bestanden. Am Sonntag wurde das in der Jugendstilhalle in Landau gefeiert. Auch die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) war gekommen, um die Jungmeisterinnen und -meister zu beglückwünschen.