Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal seit ihrer Einführung wird die Mehrwertsteuer gesenkt - und zwar ab heute. Das hat der Bundestag beschlossen, um die Konjunktur anzukurbeln. In Rheinland-Pfalz begrüßen die Akteure diesen Schritt.

Zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember 2020 wird die normale Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent gesenkt, die vergünstigte von sieben auf fünf Prozent. Das ist Teil des vom Bund beschlossenen Konjunkturpakets. Was nicht festgelegt wurde: wer von der Steuersenkung profitieren soll - Kunde oder Händler. Der Bund der Steuerzahler und der Handelsverband in Rheinland-Pfalz begrüßen die Maßnahme, sehen aber noch Ausbaubedarf.

Wer gibt die Senkung an die Verbraucher weiter?

Laut Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz, kann man nicht pauschal sagen, welche Händler die Mehrwertsteuersenkung in vollem Umfang an die Endverbraucher weitergeben. Es hänge zu einem Großteil vom logistischen Aufwand und der Situation der Händler ab. In der Textilbranche beispielsweise sei die Kleidung oftmals schon voretikettiert. Da sei der Aufwand, alle Preisschilder zu ändern, immens. Und auch bei den Kassen sei es nicht immer einfach, die neue Mehrwertsteuer einzuprogrammieren. Dennoch könne man nicht pauschal sagen, dass beispielsweise kleine Unternehmen die Senkung nicht abgeben, große hingegen schon. Das sei im Einzelfall eine Ermessensentscheidung.

Auch René Quante vom Bund der Steuerzahler glaubt nicht daran, dass überall die Preise fallen werden. Aus seiner Sicht macht es keinen großen Unterschied, ob die Unternehmen durch Sonderhilfen oder per Mehrwertsteuersenkung durch Steuergelder unterstützt werden. Er vermutet, dass man die Senkung eher bei günstigen Artikeln weitergegeben werde. In der Gastronomie geht er davon aus, dass die Betreiber versuchen werden, die Ausfälle durch die höhere Marge abzufangen.

Dauer 3:37 min Mehrwertsteuer-Senkung gegen die Corona-Krise Die deutsche Wirtschaft leidet drastisch unter Corona. Um die Konjunktur wieder anzukurbeln, hat die Bundesregierung Anfang Juni ein Paket mit allerlei Maßnahmen beschlossen. Darunter auch die Senkung der Mehrwertsteuer.

Herausforderung für Händler und Gastronomen

"Ich werde die Mehrwertsteuersenkung nicht an meine Gäste weitergeben können. Ich brauche das Geld selber", sagt Jan Willem Appeltrath. Der Gastronom aus Mainz schaut zwar wieder mit mehr Hoffnung auf die kommenden Wochen, die Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Corona aber haben ihn hart getroffen. Appeltrath hatte erst vor kurzem ein Lokal übernommen. Nach der angeordneten Schließung laufe das Geschäft jetzt langsam wieder an. "Für den Sommer mache ich mir keine Sorgen. Aber im Herbst und Winter wird es finanziell echt eng."

Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hält die Weitergabe an die Kunden für dringend nötig. Unternehmen, die das nicht machten, könnten sogar Marktanteile verlieren, sagte er dem SWR Anfang Juni.

Wem bringt die Mehrwertsteuersenkung etwas?

Quante vom Bund der Steuerzahler glaubt, die Senkung hilft sowohl den Verbrauchern, als auch den Unternehmern. Auch wenn es sich bei günstigen Produkten, wie beispielsweise Lebensmittel, nur um Centbeträge handle. Auch beim Restaurantbesuch werde der Verbraucher die Veränderung kaum merken. "Wenn man für 20 Euro essen geht, sind das 40 Cent", rechnet er vor. Da sehe es für den Gastronomen in der Summe schon besser aus, wenn er die Senkung nicht weitergibt. "Die sind über jeden Euro froh."

Das Land bekommt vom Bund die entgangenen Steuereinnahmen aus diesem Bereich erstattet. Deshalb habe die Steuersenkung auf den Haushalt keine Auswirkung, so das rheinland-pfälzische Finanzministerium. "Die privaten Haushalte und Unternehmen in Rheinland-Pfalz werden durch die Senkung der Mehrwertsteuer um insgesamt rund eine Milliarde Euro entlastet", ergänzt Sprecherin Annika Herbel. Je stärker die Steuersenkung an die Verbraucher weitergegeben werde, desto stärker würden die privaten Haushalte entlastet. "Dies gilt insbesondere mit Blick auf Haushalte mit niedrigeren Einkommen, die einen vergleichsweise hohen Anteil ihres verfügbaren Einkommens direkt für den Konsum verwenden."

Rufe nach einer dauerhaften Mehrwertsteuersenkung

Sowohl Wirtschaftsminister Wissing als auch Quante vom Bund der Steuerzahler würden sich nach dem 31. Dezember eine Verlängerung wünschen. Wissing sagte, er sei schon gegen die Erhöhung 2007 gewesen. "Corona könnte ein Anlass sein, über eine grundsätzliche Steuerreform nachzudenken", findet Quante. Er geht nicht davon aus, dass ein halbes Jahr ausreiche, um wirtschaftlich etwas zu ändern.

Für Scherer liegt der Fokus eher darauf, ob die Menschen wieder Lust am Einkaufen bekommen. Noch sei der Konsum in Rheinland-Pfalz 30 Prozent unter dem Stand vor den Corona-Maßnahmen. Er glaubt, dass durch die Maskenpflicht, viele Menschen Hemmungen hätten.