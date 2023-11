Ab Januar wieder höhere Mehrwertsteuer in der Gastronomie

per Mail teilen

In der Gastronomie könnte die Mehrwertsteuer bald wieder auf 19 Prozent steigen. 2020 war sie wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auf sieben Prozent gesenkt worden. Diese Ausnahmeregelung soll am 31. Dezember auslaufen. Der Gastronomieverband DEHOGA schlägt deswegen seit Monaten Alarm. Er befürchtet drastische Konsequenzen für gastronomische Betriebe, auch in Rheinland-Pfalz.