Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Koblenz, Ärger um Anwohner-Parken Mainz, der Bundestag konstituiert sich und zudem geht es um rätselhafte Lichter am Himmel und das Wetter:

9:39 Uhr Verletzte: Mehrfamilienhaus brennt in Koblenz Im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein brennt derzeit ein Mehrfamilienhaus. Die Polizei bittet darum, das Gebiet rund um die Kapuzinerstraße zu meiden. Umliegende Wohnhäuser sind nach Polizeiangaben evakuiert worden. Feuerwehr, Rettungskräfte und ein Polizeihubschrauber sind im Einsatz. Der Polizei zufolge soll mindestens ein Mensch verletzt worden sein. Sendung am Di. , 25.3.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

9:12 Uhr Bauarbeiten auf Eifelstrecke verzögern sich erneut Unter dem Motto: "Kein Fachpersonal" läuft wohl auch das hier: Die Bauarbeiten auf der Eifelstrecke von Trier nach Köln verzögern sich erneut. Ein Sprecher des Deutsche Bahn-Tochterunternehmens "DB InfraGo" sagte in der Sitzung des Kreistages Vulkaneifel, dass sich für bestimmte Arbeiten keine Firmen finden ließen. So gebe es nur wenige Unternehmen in der Region, die Oberleitungen bauen würden. Die Aufträge sollen nun leicht angepasst im April erneut ausgeschrieben werden.

8:50 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Der am 23. Februar neu gewählte Bundestag kommt zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Im Mittelpunkt steht die Wahl des neuen Präsidiums. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat als größte Fraktion die rheinland-pfälzische Abgeordnete Julia Klöckner als neue Bundestagspräsidentin nominiert. Nach der konstituierenden Sitzung des Bundestags erhalten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Mitglieder seines Kabinetts von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Entlassungsurkunden. Die aktuelle Bundesregierung bleibt bis zur Bildung und Vereidigung des neuen Kabinetts aber geschäftsführend im Amt. In Celle beginnt der Prozess gegen die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette. Die Ermittler werfen ihr versuchten Mord, unerlaubten Waffenbesitz sowie versuchten und vollendeten schweren Raub vor. Die 66 Jahre alte Klette war vor gut einem Jahr in Berlin festgenommen worden. Sie lebte zuletzt unter falscher Identität in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Vertreter aus mehr als 40 Ländern sowie der EU kommen in Berlin zum Petersberger Klimadialog zusammen. Die internationale Konferenz dient der Vorbereitung der nächsten Weltklimakonferenz im November im brasilianischen Belém.

8:26 Uhr Menschen kaufen so viele Textilien wie nie Wie viele neue Klamotten und Textilien kauft ihr euch? 19 Kilo im Jahr? Das ist zumindest die Zahl pro Kopf, die die Europäischen Umweltagentur nennt. Nach ihrem neuen Bericht kaufen die Menschen in der Europäischen Union so viel neue Textilien wie noch nie - zuletzt seien es diese 19 Kilo gewesen. Mehr dazu von meinem Kollegen Michael Wegmer:

8:08 Uhr Das passierte an einem 25. März noch so... 2021: Der Bundestag beschließt schärfere Strafen für Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Solche Delikte können künftig als Verbrechen geahndet werden. 1957: Die Römischen Verträge werden unterzeichnet und damit die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet. Die Staaten Frankreich, BRD, Italien, Luxemburg, Belgien und die Niederlande sind Mitglieder der Gemeinschaft, deren Ziele unter anderem die finanzielle Stabilität und die Wahrung von Frieden und Freiheit sind. Die EWG gilt als Vorläufer der 1992 mit dem Vertrag von Maastricht gegründeten Europäischen Union. 1811: Der französische Astronom Honoré Flaugergues entdeckt den Kometen Flaugergues (C/1811 F1), den ersten der Großen Kometen des 19. Jahrhunderts.

7:53 Uhr Wasserstoffleitungen in Westerwald und Eifel In Westerwald und Eifel tut sich was in Sachen Wasserstoff: Leitungen des bundesweiten Wasserstoff-Kernnetzes sollen auch durch diese Regionen verlaufen. Das hat das Unternehmen Energienetze Mittelrhein in Koblenz mitgeteilt. Insgesamt soll es ein rund 9.000 Kilometer langes Wasserstoff-Kernnetz durch Deutschland geben. Die Hauptleitung verlaufe im Westerwald etwa von Dernbach über Ransbach-Baumbach nach Großmaischeid. Von dort aus will das zuständige Energieunternehmen in einem Pilotprojekt den Rheinhafen Koblenz, den Koblenzer Stadtteil Kesselheim und das dortige Industriegebiet mit Wasserstoff versorgen. Wasserstoffprojekte werden auch in Bendorf am Rhein und Kaisersesch in der Eifel vorangetrieben.

7:45 Uhr Nachts günstiger parken in Mainz In Mainz soll es ab Juli möglich sein, nachts günstig in den PMG-Parkhäusern zu parken. Das wurde von Oberbürgermeister Nino Haase angeregt. Das soll die stressige Parkplatzsuche auf den Straßen reduzieren und Parkhäuser, die nachts oft leer sind, füllen. Das Konzept und was das Nacht-Parken kosten soll, will die Stadt heute vorstellen.

7:33 Uhr Spende für Traumatherapie in Altenahr Die Deutsche Fernsehlotterie spendet knapp eine halbe Million Euro für ein Projekt zur Traumatherapie in Altenahr. Ein örtlicher Verein möchte damit ein gezieltes Angebot für Kinder und Jugendliche aufbauen, die durch die Flutkatastrophe 2021 traumatisiert wurden. Nach Angaben eines Sprechers des Vereins "Hoffnungswerk" aus Altenahr gibt es im Ahrtal bislang kein Angebot, welches sich gezielt an die Altersgruppen null bis 18 Jahre richtet. In dem Konzept sind demnach klassische Trauma-Therapie-Behandlungen vorgesehen. Denkbar wären aber auch Kinder- und Jugend-Freizeiten, Bildungsausflüge in Museen, Theater und Musicals etc.. Außerdem soll es spezielle Angebote für alleinerziehende Mütter und Väter geben.

7:11 Uhr Wissenschaftler geben Appell ab Vor Beginn der Bundestags-Sitzung wollen 13.000 Wissenschaftler, darunter auch aus Mainz, Bingen und Worms einen Appell an die Bundespolitik für mehr Klimaschutz abgeben. Darin fordern sie, dem Thema Klimaerwärmung wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Sendung am Di. , 25.3.2025 7:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten - Radionachrichten

6:29 Uhr Ende des Streits um Ministerin Schmitt gefordert Ihr habt es vielleicht letzte Woche mitbekommen: Gegen die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) stehen nach Medienberichten Vorwürfe im Raum. Dabei geht es um mögliche Begünstigungen ihres Ehemanns. Sie bewirbt sich um den FDP-Landesvorsitz. Nun wird in einem Offenen Brief das Ende des Streits gefordert.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Dreißig Tage nach der Wahl tritt heute der neue Bundestag zur ersten Sitzung zusammen. Neue Bundestagspräsidentin soll nach dem Willen der CDU/CSU-Fraktion die Rheinland-Pfälzerin Julia Klöckner werden. Wie sieht es aus beim Tourismus im Ahrtal nach der Flutkatastrophe und welche Chancen gibt es beim touristischen Wiederaufbau? Darüber informieren heute Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), Tourismusministerin Daniela Schmitt (FDP) und Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) bei einer Pressekonferenz. Es krabbelt im Naturhistorischen Museum in Mainz: In dieser Woche eröffnet die Sonderausstellung "Insektomania", bei der man in die Welt der Insekten eintauchen kann. Wir schauen heute hinter die Kulissen.

6:01 Uhr So wird das Wetter heute Es bleibt bei dem etwas wechselhaften Wetter in Rheinland-Pfalz. Dazu wird es ein wenig kühler. Der Vormittag beginnt mit Werten zwischen 2 und 8 Grad. In der Südpfalz gibt es noch sonnige Abschnitte. Von Nordwesten her ziehen aber dichtere Wolken heran. Die Höchsttemperaturen liegen im Tagesverlauf bei 17 Grad. Am Mittwoch ändert sich nicht viel. Für Donnerstag und Freitag erwartete Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend dann wieder viel Sonnenschein. Video herunterladen (21,5 MB | MP4)