Zu hohes Tempo, Kollision mit dem Gegenverkehr: Am Wochenende ist es auf den Straßen in Rheinland-Pfalz gleich zu mehreren schweren Motorradunfällen gekommen. Ein Fahrer starb, mehrere sind schwer verletzt worden.

Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Kaltenborn in der Eifel ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte der Motorradfahrer gerade von der Landstraße abbiegen, als ihn zeitgleich von hinten ein Auto überholte und es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis sei noch an der Unfallstelle verstorben. Die Landstraße zwischen Kaltenborn und Adenau war laut Polizei drei Stunden voll gesperrt.

Bei einem weiteren Zusammenstoß am Sonntag in der Nähe von Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich) zog sich ein 63 Jahre alter Motorradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Er war in einer langen Kurve aus unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Wohnmobil frontal zusammengestoßen. Der 63-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik ins saarländische Homburg geflogen.

In den Gegenverkehr geraten

Bei Nassau im Rhein-Lahn-Kreis erlitt eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin am Sonntag ebenfalls schwere Verletzungen: Sie war auf der Bundesstraße 260 in einer Linkskurve aus unbekanntem Grund in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto zusammengeprallt. Laut Polizei wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Koblenz geflogen.

Zu hohes Tempo

Am Samstag waren zwei weitere Motorradfahrer bei Unfällen wegen zu hohen Tempos in der Eifel und in der Pfalz schwer verletzt worden. Auf der L16 bei Meisburg (Kreis Vulkaneifel) war ein 57-Jähriger in einer Kurve mit seiner Maschine gestürzt. Er kam in ein Krankenhaus in Daun.

Prellungen und wohl auch Frakturen zog sich ein 43-Jähriger zu, der auf der L499 bei Mückenwiese (Kreis Bad Dürkheim) in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Straße abkam. Auch er kam in eine Klinik.