In einigen rheinland-pfälzischen Kreisen sind seit dem Wochenende einige Corona-Beschränkungen gelockert. Hintergrund sind gefallene Inzidenzwerte.

Im Kreis Mayen-Koblenz lag der Wert fünf Tage in Folge unter 150. Dort dürfen Geschäfte jetzt wieder Termin-Shopping und Click & Collect anbieten. Noch weiter gehen die Lockerungen im Rhein-Lahn-Kreis. Dort entfällt seit Samstag die nächtliche Ausgangssperre. Auch darf die Außengastronomie wieder öffnen. Dazu dürfen sich wieder zwei Haushalte mit maximal fünf Menschen treffen. Auch Termin-Shopping sowie körpernahe Dienstleistungen sind wieder möglich.

Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt

Auch im Kreis Bad Dürkheim sind am Samstag einige Lockerungen in Kraft getreten. Voraussetzung war - wie im Kreis Mayen-Koblenz - ein Inzidenzwert von unter 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen. Damit, so die Kreisverwaltung, sei die Bundesnotbremse außer Kraft gesetzt. Es gelte wieder die rheinland-pfälzische Landesverordnung.

Für die Menschen im Kreis Bad Dürkheim bedeutet das konkret: Sie dürfen sich auch nachts wieder außerhalb ihrer Wohnung oder ihres Hauses frei bewegen. Es gibt keine Ausgangssperre mehr. Die Außengastronomie darf öffnen und Gäste empfangen. Diese müssen sich allerdings vorher in den Lokalen anmelden und ein negatives Testergebnis vorlegen. Auch sind die Kontaktbeschränkungen ab sofort wieder gelockert.

Weitere Kreise ziehen am Sonntag nach

Auch in der Stadt Kaiserslautern sind einzelne Corona-Regeln gelockert. Menschen in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz müssen sich dagegen noch gedulden. Teils länger, teils kürzer. Je nach dem, wie sich die Inzidenzwerte entwickeln.

Der Kreis Mainz-Bingen beispielsweise kann bei den Lockerungen schon am Sonntag nachziehen. Auch hier liegt die Inzidenz seit fünf Werktagen in Folge unter 100. Neben der wegfallenden nächtlichen Ausgangssperre und der Möglichkeit für die Außengastronomie, die Bewirtung von Gästen wieder aufzunehmen, können die Menschen im Landkreis wieder Kultur- und Freizeiteinrichtungen nutzen. Sport im Fitnessstudio ist kontaktlos und mit Abstand erlaubt. In den Schulen kann Präsenz- oder Wechselunterricht stattfinden.

"Perspektivplan" der Landesregierung tritt am Mittwoch in Kraft

Ebenfalls am Sonntag kann die Stadt Pirmasens die Corona-Regeln lockern, inclusive Öffnung der Außengastronomie. Der Kreisverband des deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), zeigt sich vor dem Hintergrund der Testpflicht für Gäste allerdings skeptisch, dass viele Gastronomen die Möglichkeit nutzen werden. Für den Beginn der neuen Woche haben weitere Kreise und Städte in Rheinland-Pfalz angekündigt, die Corona-Beschränkungen zu lockern. So etwa die Städte Zweibrücken und Frankenthal sowie die Kreise Germersheim und Vulkaneifel.

Am Freitag hatte die rheinland-pfälzische Landesregierung im Hinblick auf Lockerungen einen sogenannten "Perspektivplan" beschlossen - für Regionen mit stabiler Inzidenz unter 100. Der dreistufige Plan soll am kommenden Mittwoch in Kraft treten und beinhaltet auch Urlaubsmöglichkeiten im Land - vor allem für die Pfingsttage.