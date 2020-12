Mehrere Brände in Rheinland-Pfalz haben in der Nacht zum Freitag für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Nach einem Feuer in einer Wohnung in Ludwigshafen wurde ein Mann von Einsatzkräften gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Fünf andere Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, als die Wohnung in der dritten Etage des mehrgeschossigen Gebäudes in Brand stand. Ein Feuer in einer Schreinerei in Bodenbach (Vulkaneifelkreis) rief rund 80 Feuerwehrkräfte auf den Plan. Verletzte gab es nicht.