Dürre, Stürme und Schädlinge haben den Wäldern in Deutschland noch heftiger zugesetzt als bisher bekannt. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat neue Zahlen, die der deutschen Presseagentur vorliegen. Alleine in Rheinland-Pfalz müssen 19.400 Hektar wieder aufgeforstet werden, wie aus neuen Daten des Ministeriums hervorgeht, die den aktuellen Stand von 2018 bis zum 30. Juni dieses Jahres wiedergeben. In ganz Deutschland sind 285 000 Hektar schwer geschädigt – mehr als die Fläche des Saarlandes und fast 20% mehr betroffene Fläche als bisher bekannt. Auch die Schätzung der Schadholz-Menge, die seit 2018 angefallen ist, ist deutlich gestiegen: von 160 Millionen auf rund 178 Millionen Kubikmeter. Besonders stark betroffen von den Waldschäden sind demnach Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Niedersachsen und Hessen. Dürre und Borkenkäfer hätten die Widerstandskraft der Bäume so geschwächt, dass insbesondere die Fichten in den Tieflagen absterben, hieß es im Ministerium von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU). Der Regen der letzten Wochen könne die Situation regional etwas entspannt haben, in tieferen Schichten fehle aber immer noch Wasser.