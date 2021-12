RLP will Angebot an Corona-Testzentren erweitern

Rheinland-Pfalz will das Angebot an Corona-Testzentren deutlich erweitern. Zurzeit gibt es landesweit rund 1.200. Doch die reichen momentan nicht aus.

Eine Sprecherin des zuständigen Landesamtes für Jugend, Soziales und Versorgung kündigte an, dass mindestens wieder so viele Testzentren wie Mitte des Jahres in Betrieb gehen sollen. Damals waren es landesweit rund 1.700. Es sei aber erstrebenswert, diese Zahl noch zu erhöhen. Dafür würden zurzeit die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

Wartezeiten - viele Testzentren am Limit

Zu Problemen komme es derzeit vor allem in ländlichen Regionen, wo sich der Betrieb von Testzentren für private Betreiber nicht lohne. Aber auch in Städten, wo der Andrang zu groß sei. Testen lassen müssen sich laut der neuesten Corona-Schutzverordnung auch Genesene und Geimpfte, wenn sie beispielsweise ins Restaurant oder Fitnessstudio gehen wollen. Wer bereits seine dritte Impfung bekommen hat, benötigt dafür in Rheinland-Pfalz keinen Test. Durch die neue 2G Plus-Regel kam es am Wochenende vor vielen Teststationen zu langen Wartezeiten - und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten sich so einiges anhören.

CDU RLP verlangt reduzierte Testpflicht

Die CDU-Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag sieht zudem die Notwendigkeit, Tests zu reduzieren. Sie plädiert dafür, auf die Testpflicht zu verzichten, wenn die Zweitimpfung noch keine sechs Monate her ist.