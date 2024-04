Immer mehr Menschen in der Westpfalz haben nach Angaben der Kommunen einen sogenannten kleinen Waffenschein. Damit darf man Schreckschuss-, Reizgas- und Signalwaffen besitzen und in der Öffentlichkeit tragen. Die Zahl der Erlaubnisse geht seit Jahren kontinuierlich nach oben.

Es gibt viele Gründe, warum jemand den kleinen Waffenschein will. Das haben mir die Städte und Kreise in der Westpfalz mitgeteilt. Bei denen beantragt man die Erlaubnis. Die Menschen sagen, dass sie sich mit den Pistolen selbst schützen wollen, zum Beispiel als Hundebesitzer oder Jäger. Manche wollen mit Schreckschusspistolen an Silvester schießen. Laut Innenministerium kommt dazu, dass quasi jeder, der volljährig ist, den kleinen Waffenschein beantragen kann. Man muss unter anderem körperlich und geistig fit sein. Das Ministerium geht auch davon aus, dass die Zahlen in Zukunft noch weiter hochgehen werden. In Stadt und Kreis Kaiserslautern haben im Moment fast 2.000 Menschen den kleinen Waffenschein, fast 1.000 im Donnersbergkreis und 400 im Kreis Kusel.