Wenn lesbische Mütter mit dem Gesetz kämpfen

Sie sind eine Familie, verheiratet und haben ein Kind. Doch rein rechtlich hat das auf einem Stück Papier gar nichts zu sagen. Lesbische Mütter und ihr Schicksal als nicht gleichberechtigte Elternteile.

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) möchte mit der Ampel-Koalition die Vielfalt von Familien endlich auch rechtlich anerkennen. Das heißt: Lesbische Mütter würden von Anfang an als Mütter ihrer Kinder anerkannt und alle Elternteile in Patchworkfamilien rechtlich abgesichert.

Eine rechtliche Gleichstellung mit heterosexuellen Ehepaaren würde die Sorgen vieler queerer Paare nehmen, das kann ein lesbisches Ehepaar mit Wurzeln in Rheinland-Pfalz nur bestätigen.

Johanna und Anja Mickiewicz sind schon länger verheiratet, tragen den gleichen Nachnamen. Sie beschließen ein Kind zu bekommen. Johanna wird schwanger und kriegt einen Sohn.

Der Junge ist mittlerweile fast ein Jahr alt. Beide nehmen die Rolle als Mutter ein, sind im Alltag ein eingespieltes Team, vertrauen sich, übernehmen gegenseitig Verantwortung.

Kein Platz für Anja in der Geburtsurkunde

Johannas Sohn kennt Anjas Stimme seit der Schwangerschaft, vertraut ihr, sieht sie ebenfalls als Mutter. Doch nach aktueller Rechtsgrundlage wird dem verheirateten Paar verweigert, Anja als Elternteil, neben der leiblichen Mutter, in die Geburtsurkunde einzutragen.

Denn die Regelung zur Eltern-Kind-Zuordnung im Bürgerlichen Gesetzbuch bezieht sich dem Wortlaut nach auf Ehemänner, nicht auf Ehefrauen.

Adoption derzeit Alternative für lesbische Paare

Nach derzeitiger Rechtslage steht Anja also nur das langwierige Verfahren der Stiefkindadoption offen.

"Der ganze Prozess zehrt schon an den Nerven. Diese Unsicherheit, schon in der Schwangerschaft", so Johanna. "Dass man ein Testament aufsetzt, falls was passiert. Dass einfach schon schriftlich, notariell beurkundet ist, meine Partnerin soll das Kind adoptieren."

Kinder leiden unter Gesetzgebung

Die derzeitige Regelung gehe in erster Linie zulasten der Kinder in queeren Familien, sagt Ehefrau Anja.

Denn in der Familie Mickiewicz hat der Sohn rechtlich somit nur eine Mutter und damit keinen Anspruch auf Unterhalt, Versorgung oder Erbe der zweiten Mutter. Selbst für einen Arztbesuch mit dem Sohn werde eine Vollmacht der leiblichen Mutter benötigt.

Die Angst, dass das Kind im Falle ihres Todes zu einer Pflegefamilie müsse, weil das Gesetz es nicht vorsehe, dass das Kind von der Ehepartnerin betreut werden dürfe, sei belastend, sagt Johanna.

"Momentan würde er schlichtweg Waise werden. Aber wieso? Er hat doch noch eine Mutter, eine zweite Mutter." Sie fragt sich, warum jemand anderes über das Leben ihres Kindes entscheiden soll, wenn die anvertraute Person das tun könnte. "Es ist ja faktisch unser Kind. Ich habe es nur neun Monate länger getragen", sagt Johanna.

"Wäre ich ein Mann, wäre es kein Problem, in der Geburtsurkunde zu stehen", beklagt Anja. Stattdessen müssten sie sich jetzt monatelang mit der Bürokratie rumschlagen, Lebensläufe verfassen, unangenehme Fragen beantworten und warten, bis die Adoption abgeschlossen ist.