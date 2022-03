per Mail teilen

Die Erfinder in Rheinland-Pfalz waren fleißig: Nach Angaben des Deutschen Patent- und Markenamtes ist die Zahl der Patentanmeldungen im Jahr 2021 um 9,3 Prozent auf 854 gestiegen. Damit war Rheinland-Pfalz das einzige Bundesland, aus dem mehr Erfindungen eingereicht wurden als 2020. Was die Gesamtzahl der Erfindungen angeht, liegt Rheinland-Pfalz im Ländervergleich auf Platz sechs. Die meisten Erfindungen im Land gab es in den Bereichen Bauwesen, Transport und Sondermaschinen.