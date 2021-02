per Mail teilen

Die Zahl der Ladestationen für Elektroautos in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr um 16 Prozent auf 1.488 gestiegen. Angesichts der von der Bundesregierung angestrebten Zahl sei das Ausbautempo im Land zu langsam, kritisieren die Grünen.

Jede fünfte Säule (20,5 Prozent) war eine Schnellladestation, hatte also eine höhere Ladeleistung von mindestens 22 Kilowatt, wie das Verkehrsministerium in Mainz auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion mitteilte.

Die Ladepunkte seien so verteilt, dass 97 Prozent der Haushalte in zehn Kilometern Entfernung von ihrem Wohnort eine Ladestation mit Standardleistung finden, 78 Prozent eine mit höherer Leistung.

Grünen-Fraktion kritisiert Bundesregierung

Doch die Grünen im Landtag reagierten enttäuscht auf die Zahlen. Die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Jutta Blatzheim-Roegler, sagte, die von der Bundesregierung bis 2030 angestrebte Zahl von einer Million Ladepunkten in Deutschland bedeute rund 50.000 Stationen in Rheinland-Pfalz. Mit dem aktuellen Ausbautempo sei das allerdings kaum zu schaffen. Ein Hemmnis seien die enormen Preisunterschiede beim Laden. Blatzheim-Roegler forderte die Bundesregierung auf, die Förderprogramme für Ladesäulen so zu gestalten, dass "verbesserte und transparente Preisbedingungen" erreicht werden könnten.

Noch geringer Anteil der E-Autos bei Neuzulassungen

Nach Daten des Kraftfahrtbundesamts gab es Anfang 2020 in Rheinland-Pfalz 5.683 Autos mit Elektro-Antrieb, 63,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Außerdem gab es 23.832 Autos mit hybridem Antrieb aus Strom und fossilen Brennstoffen (plus 53,5 Prozent). Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun bemängelte, dass Elektroautos bei den Neuzulassungen immer noch nur einen kleinen Bruchteil ausmachten. "Wir brauchen da deutlich mehr Schwung und Dynamik." Und Hybridantriebe dürften nicht zum "Feigenblatt der Autoindustrie" werden.

Bundestag beschließt neue Regeln für Bauherren

Um die Elektromobilität zu fördern, hat der Bundestag am Donnerstagabend neue Regeln für Bauherren beschlossen. Das Gesetz schreibt vor, dass auf größeren Parkplätzen von Wohn- und Gewerbegebäuden unter bestimmten Voraussetzungen Ladesäulen gebaut werden müssen. Die Opposition sieht das Gesetz kritisch: Den Grünen geht es nicht weit genug, AfD und FDP warnen vor den Kosten.

Ein flächendeckendes Ladenetz gilt als Voraussetzung dafür, dass bald in großer Zahl Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Erst am Mittwoch hatte das Bundeskabinett ein Vorhaben auf den Weg gebracht, um den Aufbau eines Schnellladenetzes für Elektroautos voranzutreiben. Außerdem gibt es ein Förderprogramm für den Einbau privater Ladestationen.