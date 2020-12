per Mail teilen

Die Zahl der Frauen im Jagdverband Rheinland-Pfalz ist von 1.236 vor zehn Jahren auf aktuell 2.174 gestiegen. Insgesamt nahm die Zahl der Mitglieder in diesem Zeitraum von 18.151 auf 19.569 zu, wie Verbandssprecher Günther Klein mitteilte. "Wir haben also inzwischen mehr als zehn Prozent Frauen - die Tendenz ist steigend. Die Jagd wird jünger und weiblicher. Frauen stehen den Männern da in nichts nach", erklärte Klein.