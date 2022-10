Der neue Corona-Impfstoff lässt die Impfzahlen in RLP steigen

Die kalte Jahreszeit beginnt und damit auch die Grippe- und Corona-Saison. Viele Menschen frischen aktuell ihre Corona-Impfung auf, so die Kassenärztliche Vereinigung (KV).

Bei 92 Prozent aller verabreichten Impfungen hat es sich zuletzt um Impfungen mit einem Corona-Impfstoff gehandelt. Die Daten des Gesundheitsministeriums und der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz sprechen dafür, dass viele Menschen auf die Omikron-Impfstoffe gewartet haben.

Neuer Impfstoff, mehr Impfungen

Seit September kann man einen Aufwärtstrend bei den Impfzahlen erkennen, so die Kassenärztliche Vereinigung. Zu diesem Zeitpunkt waren das erste Mal Impfdosen mit dem an den Omikron Subtyp BA.1 angepassten Impfstoff in Rheinland-Pfalz ausgeliefert worden. In der Zwischenzeit komme diese Omikron-Variante jedoch nicht mehr vor.

BA.4/5 Impfstoff seit kurzem in RLP verfügbar

Deshalb hat BioNtech wenig später den Impfstoff erneut angepasst und zwar an die Varianten BA.4 und BA.5. Dieser Impfstoff ist erst seit wenigen Tagen in Rheinland-Pfalz verfügbar. Laut Angaben der KV sind schon jetzt etwa doppelt so viele Menschen (aktueller Stand: 12.000) mit dem neuesten angepassten Vakzin geimpft worden als zuvor mit dem BA.1-Impfstoff.

Neuer Impfstoff nur als Booster

Weiterhin sind es vor allem Ältere, die sich impfen lassen, berichtet die KV. Ohnehin darf man sich mit dem neuen Impfstoff nur dann impfen lassen, wenn man bereits eine Grundimmunisierung erhalten hat. Das heißt: Der BA.4/5-Impfstoff wird nur als Booster eingesetzt. Wer seine erste Impfung bekommt, wird weiterhin mit den seit längerem verfügbaren Impfstoffen geimpft.