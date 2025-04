Der Ticker geht in eine kleine Pause und kommt dann frisch am 2. Mai wieder, diesmal mit Susan Reindl . Aber ihr wisst ja: Der SWR schläft nie, Nachrichten von uns gibt's rund um die Uhr im Web, in der App und auf Social Media. Macht's gut!

Egal was ihr heute macht - ob ihr in den Mai tanzt, einen Maibaum vorm Haus eurer Liebsten aufstellt oder mit dem Besen auf den Brocken fliegt 😉 (kleiner Verweis auf das heutige Quiz, falls ihr noch nicht mitgemacht habt) - ich wünsche euch viel Spaß!

Der Start in die Freibadsaison, der Vulkan-Marathon, das Weinfest in Wollmesheim - im Land wird einiges geboten. Ein Überblick über verschiedene Veranstaltungen am 1. Mai.

Ausflugstipps: Das ist los am 1. Mai in Rheinland-Pfalz

Die Sonne lacht, der Himmel strahlt: Wer morgen (und vielleicht auch noch am Brückentag) frei hat, der hat es dieses Jahr echt gut getroffen. Wenn ihr aber noch gar nicht wisst, was ihr mit so viel Freizeit anfangen sollt: Wir haben ein paar Tipps gesammelt, um euch zu inspirieren! Klickt doch mal rein:

9:30 Uhr

Kommunale AG Rhein-Main fordert Ausweitung des Nachtflugverbots

Wer in der Nähe des Frankfurter Flughafens wohnt, weiß, wie belastend Fluglärm sein kann. Es gibt hier wirklich Gegenden, an denen man zu bestimmten Zeiten und an bestimmen Tagen quasi keinen Moment hat, an dem man kein Flugzeug hört. Erst schleicht es sich aus der Ferne an - hhhhuh - dann ist es über den Köpfen - WUUUHUUUUU - und dann verschwindet es in der Ferne und der Ton wird leiser - huhhh - und zack! Da kommt schon wieder das nächste!

Anlässlich des heutigen "Tags gegen Lärm" erneuert die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Zukunft Rhein-Main ihre Forderung, das Nachtflugverbot für den Flughafen Frankfurt auszuweiten. Es sollte jeweils eine Stunde früher als bisher beginnen und eine Stunde länger dauern, also von 22.00 Uhr abends bis 6.00 Uhr morgens. Auch die Stadt Mainz will sich weiter dafür einsetzen, dass die Lärmbelastung in der Region abnimmt.