Für den geplanten Umbau der rheinland-pfälzischen Hochschullandschaft erhalten die Standorte Landau, Koblenz und Kaiserslautern mehr als doppelt so viel Geld wie geplant.

Wie das Wissenschaftsministerium am Montag mitteilte, bekommen die Universitäten jetzt 18 Millionen Euro - das sind zehn Millionen mehr als bislang vorgesehen. Das ist das Ergebnis von Gesprächen des Ministeriums mit den Leitungen der Uni Koblenz-Landau und der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK).

Unis sollen ab 2023 eigenständig sein

Zum 1. Januar 2023 soll die TUK mit dem Universitätsstandort in Landau zu einer neuen Technischen Universität verschmelzen und die Universität Koblenz eigenständig werden. "Die Hochschulstrukturreform ist hinsichtlich der Herausforderungen einzigartig in der Wissenschaftslandschaft", sagte Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD).

Die Mittel für die Aufstockung sollen von den Universitäten insbesondere für die Digitalisierung der Bibliotheken und der Verwaltungen sowie dem Ausbau der Rechenzentren genutzt werden und stammen aus dem Sondervermögen "Bekämpfung der Corona-Pandemie".

Daran stößt sich die oppositionelle CDU-Fraktion. "Was hat die Hochschulstrukturreform mit Corona zu tun", fragte die hochschulpolitische Sprecherin Marion Schneid in einer Mitteilung. Das Corona-Sondervermögen müsse herhalten, um finanzielle Löcher zu stopfen. Dem Ministerium fehle ein durchdachtes Finanzkonzept.

Personalbestand soll gleich bleiben

Der aktuelle Personalbestand an den Standorten in Koblenz und Landau solle auch nach der Trennung erhalten bleiben. "Damit sind die wesentlichen finanziellen Fragen für den Neustart im Jahr 2023 geklärt", teilten Minister Wolf, TUK-Präsident Arnd Poetzsch-Heffter und die Präsidentin der Universität Koblenz-Landau, May-Britt Kallenrode, in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Erst vor knapp zwei Wochen hatten die Mitglieder des Senats der Universität Koblenz-Landau für die geplante Trennung der beiden Hochschulstandorte 35 Millionen Euro vom Land gefordert und darauf hingewiesen, dass eine dauerhafte finanzielle Unterstützung nötig sei. Der einstimmig verabschiedete offene Brief der 27 Senatsmitglieder an alle Landtagsabgeordneten war als ungewöhnlicher Vorgang bewertet worden und wurde im Wissenschaftsausschuss diskutiert. Die nun getroffene Erhöhung liegt mit 18 Millionen Euro deutlich unter der Forderung des Senats, entspricht aber dem Betrag, den die Präsidenten der Universität im Juli verlangt hatten.