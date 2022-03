324 Projekte im Landesstraßenbauprogramm 2022

per Mail teilen

Wie die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) mitteilt, sind für nächstes Jahr 324 Projekte im Landesstraßenbauprogramm vorgesehen. Dafür stünden insgesamt rund 135 Millionen Euro zur Verfügung und damit so viele Mittel pro Jahr, wie noch nie. Die Investitionsmittel für den Landesstraßenbau werden demnach im Vergleich zum Vorjahr um neun Millionen Euro erhöht. Investiert werde vor allem in Straßen, Brücken und Radwege. Der Schwerpunkt liege auf dem Erhalt der Infrastruktur, so die Ministerin.