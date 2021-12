Mehr Geld auch für Beamte in RLP

per Mail teilen

Rheinland-Pfalz will das Ergebnis der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst auch auf die Beamten übertragen. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach einer Entscheidung ihres Kabinettes mitgeteilt. Genau wie die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes sollen die rund 70.000 Landesbeamten eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro erhalten. Zum 1. Dezember nächsten Jahres steigt die Besoldung um 2,8 Prozent. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll zu Beginn des neues Jahres in den Landtag eingebracht werden.