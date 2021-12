Wieder mehr Geflüchtete aufgenommen

Erstmals seit dem Höchststand von 2015 sind 2021 wieder mehr Geflüchtete in Rheinland-Pfalz aufgenommen worden. Die meisten kommen aus den Konfliktregionen der Welt, zum Beispiel aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, Pakistan und Somalia. In den ersten elf Monaten von 2021 waren es nach Angaben des Integrationsministeriums in Mainz 6.104 Menschen. Das ist eine Zunahme um 41,1 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Im Gesamtjahr 2020 waren es 4.851 Männer, Frauen und Kinder. Seit 2015 war die Zahl der neu in Rheinland-Pfalz aufgenommenen Flüchtlinge stetig zurückgegangen. Für die Erstaufnahme von Geflüchteten verfügt Rheinland-Pfalz über insgesamt 3.880 Plätze an den fünf Standorten Trier, Bitburg, Hermeskeil, Kusel und Speyer. Dort waren Mitte Dezember 2.736 Menschen untergebracht.