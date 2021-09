In Rheinland-Pfalz leben wieder mehr Flüchtlinge

per Mail teilen

Die Zahl der in Rheinland-Pfalz lebenden Flüchtlinge ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Nach Ansicht von Flüchtlingsinitiativen ist der Zuwachs aber moderat ausgefallen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat ermittelt, dass zum Stichtag 30. Juni in Rheinland-Pfalz rund 74.500 Flüchtlinge registriert waren. Das sind rund 1.200 mehr als im Vorjahreszeitraum. Es handelt sich hauptsächlich um Asylbewerber und Flüchtlinge. Außerdem enthält die Aufzählung abgelehnte Asylbewerber, die wegen einer Duldung nicht abgeschoben werden können.

Die Zahlen werden seit 2016 erhoben. Damals lebten in Rheinland-Pfalz rund 50.000 Flüchtlinge. Der bisherige Höchststand lag vor zwei Jahren bei rund 76.000. Nach einem coronabedingten Rückgang im vergangenen Jahr sind die Zahlen nun wieder leicht gestiegen.

Weltweit dramatischer Anstieg

Torsten Jäger vom Initiativausschuss für Migrationspolitik, einem Netzwerk der Flüchtlingsinitiativen im Land, sagte dem SWR, im Vergleich zu den weltweit dramatisch gestiegenen Flüchtlingszahlen sei der Anstieg in Rheinland-Pfalz sehr moderat ausgefallen. Auch die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen seien, liege weit unter dem Wert, den die Bundesregierung als verkraftbar definiert habe.

In welchem Umfang die Flüchtlingszahlen auch in Rheinland-Pfalz aufgrund der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan wieder steigen werden, ist derzeit unklar. Wie das Integrationsministerium dem SWR mitteilte, hängt das maßgeblich vom Verhalten der Bundesregierung ab.