Bürger sollen in der Pandemie möglichst zu Hause bleiben. Polizisten müssen sich aber weiterhin berufsbedingt vielen Menschen nähern. Sie sollen daher noch besser geschützt werden.

Die drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen und die vielen Kontrolleinsätze in Rheinland-Pfalz machen nach Gewerkschaftsangaben Polizisten im Dienst "schon etwas Angst". Das sagte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz. Immerhin bekämen nun alle rheinland-pfälzischen Polizisten im Außendienst zusätzlich bessere Masken. Diese FFP2-Masken sollen sie wirksamer vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen als ihre bisherigen blauen Stoffmasken.

25.000 FFP2-Masken für die rheinland-pfälzische Polizei

"Nach meinen mir vorliegenden Informationen hat das Land 25.000 FFP2-Masken für die Polizei gekauft", erklärte Kunz. Die Ausgabe habe teils gestockt, solle nun aber beschleunigt werden. "Bislang wurden FFP2-Masken nur bei bestimmten Einsätzen eingesetzt, zum Beispiel bei Todesermittlungen", sagte die GdP-Landesvorsitzende.

Inklusive ihrer Verwaltungsbeamten und Angestellten habe die Polizei in Rheinland-Pfalz rund 13.000 Beschäftigte, von denen etwa 4.500 auch im Außendienst seien. Das Innenministerium betont: "Die Gesundheit der Mitarbeiter und die Reduzierung von Infektionsgefahren sind zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Polizei von höchster Priorität." Schon in der ersten Corona-Welle im Frühling seien Streifenwagen mit Schutzanzügen und -handschuhen, FFP2-Masken, Überziehschuhen und Vollschutzbrillen ausgestattet worden.

Schnelltests für schnellere Ergebnisse

Verstärkt wird nach Worten von Kunz jetzt aber auch die Corona-Teststrategie bei Polizisten: "Es soll mehr Schnelltests geben, um rascher Ergebnisse zu haben." Damit hätten die Kollegen früher Gewissheit. Zudem solle so die Zahl der Beamten in Quarantäne gesenkt werden: "Diese sind ja oft zwei, drei Wochen lahmgelegt."

In der ersten Corona-Welle seien die polizeilichen Organisationen "gehälftet" worden. Ihre Beschäftigten hätten also wechselweise am Dienstort gearbeitet. "In kleinen Dienststellen auf dem Land war das natürlich etwas schwierig zu organisieren", sagt Kunz. Nun solle räumliche Trennung wieder forciert werden. Ohnehin arbeiteten in den Bereichen, in denen dies möglich sei, viele Beschäftigte der Polizei zumindest zeitweise im Homeoffice. Das müsse zum Schutz aller weiter ausgebaut werden. Auch das Innenministerium sagt, dass die Maßnahmen im Frühling "rückblickend als gute Alternative wahrgenommen wurden und nun wieder verstärkt zum Einsatz kommen".