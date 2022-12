Mehr Diebstähle in Zügen nach 9-Euro-Ticket-Einführung

Zwischen Juni und August waren durch das 9-Euro-Ticket viel mehr Menschen mit dem Zug unterwegs. Nun ist klar: Die Anzahl der Diebstähle ist in dieser Zeit stark gestiegen.

Waren Sie mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs und wurden dabei beklaut? Dann sind Sie kein Einzelfall. Der große Reiseandrang in den Monaten Juni bis August hat dazu geführt, dass zwischen 50 und 70 Prozent mehr Fälle von Taschen- oder Reisediebstahl registriert wurden, so Benedikt Noll, stellvertretender Leiter der Bundespolizeiinspektion in Trier. Nolls Vorgesetzter Stefan Jäger ergänzte, es habe sich für die Tätergruppierungen gelohnt, wenn so viel mehr Menschen in den Zügen unterwegs sind.

Fallzahlen bei Diebstählen nach wie vor hoch

"Und das ist nach wie vor auf einem hohen Niveau geblieben", sagte Noll. Auch derzeit lägen die Zahlen noch ungefähr 50 Prozent höher. Besonders oft seien Diebesbanden auf der Strecke im Rheintal unterwegs, berichtete Inspektionsleiter Stefan Jäger. Zwischen Mainz und Köln seien viele Fälle registriert worden. Auch größere Bahnhöfe seien für Taschen- oder Reisediebstähle vermehrt genutzt worden.

Diebstähle in Zügen und Bahnhöfen fallen in den Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei. Sie fahndet dort offen und verdeckt gegen potenzielle Diebe. Zudem klärt sie präventiv über Tricks der Diebe auf. "Achten Sie auf Ihr Gepäck und Wertsachen!", riet Jäger Reisenden auch in der Weihnachtszeit.

Die Monatskarte des 9-Euro-Tickets war ein von Anfang Juni bis Ende August geltendes Sonderangebot zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs.