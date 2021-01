per Mail teilen

Rheinland-Pfalz weitet die Corona-Testmöglichkeiten für Erzieher und Lehrer aus. Ab kommender Woche können sich diese Menschen auch testen lassen, wenn sie nur indirekt Kontakt zu einem Infizierten hatten.

Bisher konnten sich Pädagogen nur bei direkten Kontakten kostenfrei testen lassen. Für Kontaktpersonen der sogenannten Kategorie II, bei denen keine besonders erhöhte Gefahr einer Infektion besteht, gab es diese Möglichkeit nicht.

Hubig will Pädagogen "mehr Sicherheit" geben

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte am Freitag, das zusätzliche Angebot solle dem Personal in diesen systemrelevanten Bereichen mehr Sicherheit geben. Lehrkräfte, Erzieher und sonstige Mitarbeiter von Kitas und Schulen trügen maßgeblich dazu bei, dass Bildung, Erziehung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in Zeiten der Pandemie gewährleistet seien.

Berechtigte bekommen Schein für Test

Die Schnelltests sollen demnach zügig und unkompliziert durchgeführt werden. Die Testberechtigten bekommen von ihren jeweiligen Einrichtungsleitungen einen Schein, der in Testeinrichtungen vorgelegt werden muss. Abgerechnet wird dann zwischen der Einrichtung und dem Land.