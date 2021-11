Zahl der Corona-Infektionen an Schulen in Rheinland-Pfalz steigt

Es werden wieder mehr Corona-Infektionen bei Schülern und Lehrern in Rheinland-Pfalz gemeldet. Hinzu kommen tausende Verdachtsfälle. Das Land verteidigt derweil die Teststrategie.

Ende vergangener Woche standen 1.732 positiv getestete Schülerinnen und Schüler in der Liste, wie die für das Schulwesen landesweit zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Montag in Trier mitteilte. Ähnlich hohe Zahlen hatte es zuletzt im September und im April dieses Jahres gegeben.

150 Lehrerinnen und Lehrer sind derzeit infiziert - so viele wie zuletzt im Dezember 2020. "Die Zahlen gehen definitiv hoch", sagte eine Sprecherin der ADD. Hinzu kämen aktuell noch gut 8.000 Corona-Verdachtsfälle bei Schülern und 160 bei Lehrern.

Infektionen an 726 Schulen

In Rheinland-Pfalz gibt es rund 515.000 Schülerinnen und Schüler, 50.000 Lehrkräfte und 1.600 Schulen. Von Infektionsfällen betroffen sind laut ADD derzeit 726 Schulen; in 29 davon gibt es bereits Teilschließungen.

Im Landkreis Germersheim, der mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 300 an der Spitze in Rheinland-Pfalz liegt, findet man auffällig viele Fälle an einer Schule. Die Inzidenz bei den unter 20-Jährigen beträgt laut Landesuntersuchungsamt sogar 1.314.

In Germersheim knapp 190 Schüler betroffen

In der Richard von Weizäcker Realschule Plus wurden insgesamt 22 Schulkinder, Lehrkräfte und auch ein Sozialarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Angaben der Schulleiters wurde deshalb die gesamte Jahrgangsstufe der achten Klasse nach Hause geschickt.

Außerdem befinde sich eine siebte und eine neunte Klasse im Fernunterricht. Insgesamt seien knapp 190 Schülerinnen und Schüler betroffen. Sie sollen am Mittwoch einen PCR-Test machen. Fällt dieser negativ aus, können sie wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren.

Gesundheitsamt rät zu Masken im Unterricht

Das Gesundheitsamt im Landkreis Germersheim empfiehlt vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen vor allem unter Kinder und Jugendlichen in den Schulen während des Unterrichts wieder Masken zu tragen und in den Kindertagesstätten wieder Kleingruppen zu bilden.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Angesichts der steigenden Zahlen stoßen die geänderten Corona-Regeln für Schulen auf Kritik. In den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien gab es an den Schulen zwei Testungen pro Woche. Ab dieser Woche sollen Schülerinnen und Schüler nur noch einmal pro Woche getestet werden - und zwar laut ADD jeweils montags.

Bildungs- und Philologenverbände sowie die Gewerkschaften halten das Hygiene-Konzept der Landesregierung für nicht ausreichend. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, warnte vor einem Kontrollverlust an Schulen. Ähnlich äußerte sich Schulleiter Oliver Pick aus der Eifel. In der aktuellen Lage sei der Schritt der Landesregierung nicht nachvollziehbar.

Minister Hoch verteidigt Testkonzept

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) verteidigte dagegen das neue Testkonzept an den Schulen in Rheinland-Pfalz. Im SWR sagte Hoch, die Landesregierung habe eine "neue Balance ausgebracht", die auch die jeweilige Infektionslage vor Ort berücksichtige: "Wir testen ab heute jeden einmal wöchentlich anlasslos. Darüber hinaus wird, wenn Fälle auftreten, sogar jeden Tag getestet. Das heißt, da, wo wir hohe Fallzahlen sehen, wird sogar öfter getestet als bisher."

Landeselternsprecher Reiner Schladweiler forderte im SWR, zu häufigeren Testungen an Schulen zurückzukehren, falls die Zahlen weiter steigen. "Man hat sich darauf verlassen, dass der Impfstoff auch vor Ansteckung und Immunisierung schützt, was anscheinend doch nicht so der Fall ist." Deshalb finde er es problematisch, dass Geimpfte nicht getestet würden, so Schladweiler.

Förderprogramm für Luftfilteranlagen unangetastet

Im Zusammenhang mit den steigenden Infektionszahlen macht der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Rheinland-Pfalz darauf aufmerksam, dass trotz eines Förderungprogramms durch den Bund die Schulen nicht genügend mit Luftfilteranlagen ausgestattet sind. "Seit dem letzten Herbst diskutieren wir darüber. Effektiv ist jedoch kaum etwas passiert", sagte der VBE-Vorsitzende Gerhard Bold.

Am Wochenende hatte das Bundeswirtschaftsministerium dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mitgeteilt, dass die Fördermittel des Bundes für mobile Luftfiltergeräte für Schulen und Kitas bislang nicht abgerufen wurden. Die ursprünglich 200 Millionen Euro seien immer noch vollständig in dem Fördertopf.