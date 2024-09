Das Land Rheinland-Pfalz will mehr Ärzte in die Westpfalz holen. Darum gibt es jetzt für das Medizinstudium einen Kooperationsvertrag zwischen einer Universität in Ungarn und dem Westpfalzklinikum in Kaiserslautern. Medizinstudentinnen und Medizinstudenten beenden - nachdem sie ihr Studium in Ungarn begonnen haben - ihre Ausbildung in Kaiserslautern und arbeiten dann auch in der Westpfalz.