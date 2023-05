Mediennutzung von Kindern

per Mail teilen

Viele Eltern beschäftigt die Frage, wann ihr Nachwuchs das erste Smartphone haben darf. Auf Elternabenden sind die richtige Mediennutzung und mögliche Gefahren derzeit häufig ein Thema. Der Online-Ratgeber klicksafe, Partner der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, gibt einige grundlegende Tipps. Ganz wichtig: Die Eltern sollten sich über Inhalte und Risiken sozialer Netzwerke regelmäßig informieren. Um mit den Kindern über ihre Social-Media-Erfahrungen zu sprechen, brauche es zudem eine Vertrauensbasis. Die Kinder sollten das Gefühl haben, sich mit allen Problemen an die Eltern wenden zu können, erklärt klicksafe-Leiterin Woldemichael. Außerdem seien auch technische Maßnahmen hilfreich. In den Einstellungen des Smartphones könne zum Beispiel der automatische Download von Bildern und Videos deaktiviert werden. Und es lasse sich dort auch die Aufnahme in unerwünschte Chats verhindern.