Die Fraktionen bestimmen entsprechend ihrer Stärke der Reihe nach die Ausschüsse, deren Vorsitz sie übernehmen möchten. Die stärkste Fraktion, also die SPD, hat den ersten Zugriff auf einen Ausschuss, dann folgt die nächststärkste (die CDU) - und so weiter. Dann ist wieder die SPD mit ihrem zweiten Ausschussvorsitzenden an der Reihe. Neben diesem formalen Zugriffsverfahren gibt es aber auch die Möglichkeit, dass sich die Fraktionen in einem Konsensverfahrens auf die Besetzung der Ausschussvorsitze verständigen.